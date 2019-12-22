Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması

Büyük bir hayran kitlesine ulaşan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu olan Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisi hakkında,"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. teklif gelirse değerlendiririz" dedi.

"DEĞERLENDİRİRİZ, BAKARIZ"

Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde söz konusu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BURAK ÖZÇİVİT'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

'Christmas Market Four Seasons Bosphorus' etkinliği kapsamında gerçekleştirilen 'Christmas Market' açılışına katılan Engin Altan Düzyatan, Atv ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Osman Gazi' karakterine hayat veren Burak Özçivit'e ve diziye övgüler yağdıran Engin Altan Düzyatan, "Burak Bey ve ekibi çok başarılı. Burak da çok güzel oynuyor" dedi.