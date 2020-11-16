Engin Günaydın setlere geri dönme kararı aldı!

Avrupa Yakası dizisi ile yıldızı bir anda parlayan ünlü oyuncu Engin Günaydın hayranlarını sevindirecek bir haber verdi. Ünlü oyuncu uzun süredir uzak olduğu dizi setlerine geri dönme kararı aldığını açıkladı.

Son olarak Kanal D’de ekranlara gelen Galip Derviş dizisi ile izleyici karşısına çıkan ve dizi setlerindeki yoğun tempo nedeniyle ekranlarda yer almama kararı alan Günaydın, kararını yeniden gözden geçirdi ve dizilere yeniden geri dönebileceği sinyallerini verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Engin Günaydın yılbaşında yayın hayatına başlaması planlanan Gain adlı dijital platformla anlaştı. Zamkinos Film imzalı dizinin adı "10 Bin Adım"... Çekimleri başlayan projenin yapımcılığını Faruk Özerten ile Nisan Ceren Göçen üstleniyor. Duygu Güzelmeriç'in yönettiği dizide Engin Günaydın'a aynı zamanda senaryoyu da yazan Devin Özgür Çınar eşlik ediyor.