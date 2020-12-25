Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti. Ozan Aşık Ali Nurşani'nin oğlu, Engin Nurşani bir süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Nurşani'nin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz.” denildi.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Nurşani, asıl ismi Engin Ayhan olup 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Aşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, Özgün Türk Halk Müziği sanatçısıdır, halk arasındaki deyimiyle bir ozandır.

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