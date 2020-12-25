2019 yılında yakalandığı rahatsızlık sonucu müzik kariyerine ara veren ve uzun süredir gırtlak kanseri ile boğuşan Türk Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani'den acı haber geldi. Engin Nurşani'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu nedenle Engin Nurşani öldü mü? Neden öldü? Hastalığı neydi? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

ENGİN NURŞANİ ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Sanatçı Engin Nurşani, gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nurşani'nin tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz.” diye konuştu.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Gerçek ismi Engin Ayhan olan Engin Nurşani, 36 yaşında olup 1984 yılında Almanya Krefeld'de dünyaya geldi. Engin Nurşani'nin biyografisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimize tıklayın.

Engin Nurşani kimdir, nereli, kaç yaşında? Engin Nurşani'nin hastalığı ne?