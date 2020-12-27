Engin Nurşani'nin cenaze töreninde skandal! Fotoğraf sırasına girdiler

Sevilen ses sanatçısı Engin Nurşani, bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görüyordu. Ünlü sanatçı tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce hayata gözlerini yumdu. Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde dün yapılan cenaze törenine Erdal Erzincan, Latif Doğan gibi çok sayıda halk müziği sanatçısı katıldı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞINA GİRDİLER

Törende en dikkat çeken olay ise Nurşani'nin yakınları tabut başında gözyaşları içinde kalırken, bazı hayranlarının duyarsızlık örneği göstererek fotoğraf çektirmesi oldu.

Nurşani'nin eşi tabutun üzerine kapanıp ağladığı anlarda bazıları tabutun başına sırayla geçip hatıra fotoğrafı çektirdi.

1,5 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Engin Nurşani'nin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1,5 yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz" denilmişti.

Cenaze töreninde koronavirüsle mücadele kapsamında cemevi görevlileri tarafından sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Gelen vatandaşların maske kurallarına uydukları görüntülendi. Cemevindeki törenin ardından Erdal Erzincan ve halk müziği sanatçıları Engin Nurşani için türküler söyledi.

"9 OCAK DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Halk Müziği sanatçısı Latif Doğan, "Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Sanat camiasının başı sağ olsun. Bu mesleğe ilk başladığımızda İstanbul'da beraber yola çıktık. Aynı zamanda Unkapanı'nda beraber durduk. O günden bu güne kadar olan dostluğumuz var. Çok erken kaybettik. Allah ailesine sevenlerine sabırlar versin." dedi. Engin Nurşani'nin yapımcısı Cafer Özdemir ise, "Engin bana göre çağımızın ozanıydı. Yeni neslin yetiştirdiği en değerli sanatçımızdı. Yapımcı bağımdan önce kardeş bağım vardı." ifadelerini kullandı. Engin Nurşani'nin cenaze törenine Belçika'dan gelen Besim Özşahin, "Kirvesiyim ben. Belçika'dan geliyorum. Çocukluktan beri beraberiz. 9 Ocak doğum günüydü. Bu sene yanında olamayacağız. Ama her zaman yüreğimizde." diye konuştu. Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan da, "Bu kültürün güzel taşıyıcılarından birisiydi. Güzel sesi hep yankılanacak." şeklinde konuştu.