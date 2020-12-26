Engin Nurşani'nin cenaze töreninden skandal görüntüler! Tabutla fotoğraf çekindiler!

Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani, genç yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Nurşani bugün Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı.

Ancak törende yaşanan ilginç görüntüler görenleri şok etti. Engin Nurşani'nin eşinin tabutun üzerine kapanarak hıçkırıklara boğulduğu anlarda hayranlarından bazıları tabutun başına sırayla geçip hatıra fotoğrafı çektirdi.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Nurşani, 9 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır.

Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır.Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır. 2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olacak olan Adına Bir Çizik Çektim albümünü çıkartacağı İstanbul'a geldi ve profesyonel müzik kariyerine başladı. Temmuz 2019'da ise, babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medyadan oğlunun hastalandığı olduğunu duyurması ve yardım istemesi ile kamuoyu Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu öğrenmişti.