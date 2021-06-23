Engin Verel, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00 da açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla." ifadelerine yer verdi. Engin Verel'in tweetinin ardından Engin Verel kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Engin Verel Twitter adresi nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ENGİN VEREL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Engin Verel, 15 Eylül 1956'da İstanbul'da dünyaya geldi. Dedesi Selanik'ten Samatya'ya göç eden eski millî futbolcu, spor yazarı Verel, geçmişte Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştır.

Engin Verel eski bir sinema oyuncusu olan Bahar Erdeniz ile evlidir. Oğulları Can Verel, oyuncudur.

ENGİN VEREL'İN KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ

Futbola dayısının futbol takımı Davutpaşa'da başladı. 1973'te Galatasaray'a transfer oldu. Başarılı futboluyla göz doldurdu. 1975'te Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu yaşadı. 1979'dan itibaren 4 yıl Avrupa'da futbol oynadı. Türkiye'den Avrupa'ya giden ve bir Avrupa takımında (RSC Anderlecht) şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusudur. Fransa'da Lille OSC (1981 - 1982) takımında forma giydiği yıllarda en iyi yabancı futbolcu seçilmiştir. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadın'da rövaşatayla attığı gol Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçildi. 4 yıllık Avrupa macerasından sonra Türkiye'ye geri döndü ve iki sene de Fenerbahçe oynadıktan sonra Ağustos 1987'de Fenerbahçe ile Rizespor arasında İstanbul'da oynanan jübile maçında Onur Kayador ile birlikte futbola veda etti.

ENGİN VEREL'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

35 kez millî takımlara çağrılan Engin Verel, 5 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 26 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.

ENGİN VEREL TWİTTER

Türkiye Futbol Vakfı Başkanı Engin Verel'in Twitter hesabının kullanıcı adı: @EnginVerell'dir. 3 binin üzerinde takipçisi olan Engin Verel'in son paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Engin Verel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00 da açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla."