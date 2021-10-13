Engizisyon ne demek, TDK'ya göre Engizisyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Engizisyon ne demek? Engizisyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi engizisyon kelimesi. Peki engizisyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre engizisyon nedir, engizisyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENGİZİSYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Engizisyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Engizisyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre engizisyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orta Çağda, Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı



ENGİZİSYON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O eski engizisyonlar, o işkence aletleri gibi canavarlıklar artık var mı?

