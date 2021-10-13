Enis Arıkan bir fotoğraf paylaştı! Takipçileri ikiye bölündü

Kanal D ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat vererek seyirci karşısına çıkan 38 yaşındaki başarılı oyuncu Enis Arıkan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmasıyla biliniyor.

"RESİMDEKİ ÜNLÜYÜ BULUNUZ"

2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında son olarak yüzü gözükmeyen sarışın bir kadınla fotoğraf paylaşan Enis Arıkan "Resimdeki ünlüyü bulunuz" notunu eklemesi üzerine ortalık karıştı.

ACABA HANGİSİ?

Arıkan'ın bu paylaşımının altına kimi takipçileri Hazal Kaya'ya benzetirken kimisi ise Camdaki Kız dizisindeki rol arkadaşı Selma Ergenç olduğunu savundu. Ayrıca sosyal medya fenomeni Danla Biliç olduğunu savunanlar da vardı.

O YORUMA ESPİRİLİ YANIT

Fotoğrafta Enis Arıkan'ın elini kaldırmış olması bir takipçisi tarafından hoş bulunmayarak, "Ne saçma bir resim olmuş elinizi sanki kaldırıp dövecekmişsiniz gibi" yorumunda bulunmasına neden olmasının ardından oyuncudan "Siz de bana bir saçma geldiniz" şeklinde esprili yanıtı takipçilerini güldürdü.