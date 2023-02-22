Enis Cokaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Cokaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enis Cokaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enis Cokaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enis Cokaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Cokaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enis Cokaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enis Cokaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enis Cokaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enis Cokaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enis Cokaj 23 Şubat 1999 tarihinde Koplik şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Enis Çokaj şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enis Cokaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Enis Cokaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Enis Cokaj'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Enis Cokaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enis Cokaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Enis Cokaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enis Cokaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2018 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Lokomotiva

21 Ocak 2019 yılında KF Laçi

30 Haziran 2019 yılında NK Lokomotiva

15 Eylül 2022 yılında Panathinaikos

Enis Cokaj kimdir

Enis Cokaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enis Cokaj şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Enis Cokaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 8 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Enis Cokaj nereli

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