Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Terkibinde demir bulunan ve ya bulunmayan metali eritme ocağında eritip ve eriyiği tam otomatik enjeksiyon pres makinesinin kalıpları arasına dökerek şekillendiren kişidir.

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü Maaşları

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.900 - TL’dir. En düşük maaşı 3.150-TL, En yüksek ise 6.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı kalıp parçalarını seçmek ve seçtiği parçaları makine üzerindeki kalıp yuvalarına yerleştirmek,

b) Kalıp parçalarını birbirlerine göre ayarlayarak sabitleştirmek,

c) Bekleri ateşleyerek kalıpları ısıtmak,

d) Eritme ocağını yakmak ve eritilecek metal bloklarını ocağa yerleştirmek,

e) Makineyi çalıştırmak,

f) Çalışma anında kalıpların soğumasını temin etmek için su vanalarını açarak su dolaşımını sağlamak,

g) Makinenin otomatik çalışmasına nezaret ederek eriyen metalin kalıplara dökülmesini ve kalıplar arasında şekillenmesini, şekillenen parçanın toplama kabına dökülmesini kontrol etmek,

h) Gerekirse makinenin çalışma ayarlarında düzenlemeler yaparak işleme devam etmek,

i) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleridir.

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8121.26 olarak belirlenmiştir

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