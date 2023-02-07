Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin vurduğu Malatya'da enkaz altında bulunan bir saatin, saat 04.17'de durduğu görüldü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle zorlu saatler yaşıyor. Özellikle enkaz altında kalanların kurtarılması için zamanla mücadele devam ederken diğer yandan ise enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!

SAAT DETAYI

Son olarak Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50’nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler üzen bir görüntü ile karşılaştı. Enkaz altında bulunan bir duvar saatinin, 7.7'lik depremin saati ile 04.17'de durduğu görüldü.

Saatin, felaketin yaşandığı 04.17'de takılı kalması hüzne boğdu.

Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!

Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş! Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş! Enkaz altında kalan duvar saatinde acı detay! Saat 04.17'de durmuş!

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