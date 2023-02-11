Enkazdan 104 saat sonra Kuran-ı Kerim okuyarak çıktı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7' ve 7.6'lık iki depremin ardından enkaz altında kalan 47 yaşındaki uzman çavuş Osman Fırat, Onikişubat ilçesinde Şazibey Mahallesi Malik Ejder Caddesi'ndeki Hazal Apartmanı enkaz çalışmalarında depremden tam 104 saat sonra Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince sağ kurtarıldı. Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yapan 47 yaşındaki Osman Fırat'ı enkazdan dua okuyarak çıktı.

AMENERRASULÜ OKUYARAK ENKAZDAN ÇIKTI

Arama kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkartmaya çalıştığı Fırat, bu esnada kendisini sakinleştirmeye çalışan yardım görevlilerinin elinden tutarak Kur'an-ı Kerim'den Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan "Amenerrasulü" okuyarak çıktı.

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Enkazdan sağ salim kurtarılan uzman çavuş Osman Fırat, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakara Suresi'nin son iki ayetinin Türkçe meali şöyle:

"Allah'ın elçisi ve müminler, Rabb'inden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. 'O'nun elçileri arasında ayırım yapmayız.' ve 'İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabb'imiz, gidiş sanadır.' dediler. Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz, lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabb'imiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın, artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et."