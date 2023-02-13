Enkazdan 156 saat sonra çıkan Semih İnce, Muslera ile görüştü: "Galatasaraylıyım, formanı istiyorum"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir felaket yaşıyor. Can kaybının günden güne arttığı deprem felaketinde enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki arama ve kurtarma çalışmalarında Semih İnce isimli çocuk, 156 saat sonra kurtarıldı.

Ekiplerin rahatlatmak için hangi takımlı olduğunu sorduğu Semih, Galatasaraylı olduğunu, en sevdiği futbolcunun takım kaptanı kaleci Muslera olduğunu söyledi. Semih'in videosunu sosyal medyada gören kaleci Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla harekete geçerek Semih ile görüştü.

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Telefon görüşmesinde Muslera, “Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim. Sen hangi takımı tutuyorsun?” diye sordu. Semih ise, "Sen Muslerasın. Galatasaraylıyım" cevabını verdi. Muslara ise "Maşallah Semih" diye cevap verdi. Muslera'nın "Bir isteğin var mı?" diye sorduğu Semih, "Formanı istiyorum" cevabını verdi. Muslera, “Hemen gönderiyorum” dedi.