Enkazdan 181 saat sonra çıkarılan kardeşler umut oldu: "Her şeyi unuttuk, bayramımız oldu bizim"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkım yarattığı illerden olan Hatay'da mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Antakya ilçesinde Harun ve Eyüphan Şerifoğlu kardeşler, 181 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Enkazdan 181 saat sonra çıkarılan kardeşler umut oldu: "Her şeyi unuttuk, bayramımız oldu bizim"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle büyük bir felaket yaşadı. 10 ili vuran ve 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinde binlerce kişi hayatını kaybedip yaralandı.

Enkazdan 181 saat sonra çıkarılan kardeşler umut oldu: Her şeyi unuttuk, bayramımız oldu bizim

Felaketin en çok vurduğu illerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda Antakya ilçesi Şükrü Kanatlı Mahallesi Burçak Apartmanı'nda yaşam belirtisi fark eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Enkazdan 181 saat sonra çıkarılan kardeşler umut oldu: Her şeyi unuttuk, bayramımız oldu bizim

181 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Ekipler, felaketten 181 saat sonra 8 yaşındaki Harun ve ağabeyi 15 yaşındaki Eyüphan Şerifoğlu'nu kurtardı.

İki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan 181 saat sonra çıkarılan kardeşler umut oldu: Her şeyi unuttuk, bayramımız oldu bizim

"BUNLARI GÖRÜNCE DÜNYAYI UNUTTUK"

Amca Ramazan Şerifoğlu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bunları görünce dünyayı unuttuk, her şeyi unuttuk. Bayramımız oldu bizim şu anda. Annelerini yeni defnettik. Babaları da enkazda." dedi.

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