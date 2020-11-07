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  3. Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda taburcu edildi

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda taburcu edildi

İzmir'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinden taburcu edildi.

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda taburcu edildi

Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek ayrılan Ayda, bir otomobile bindirildi. Otomobile bebekleri ve eşyaları da koyulan Ayda Gezgin'in bir yakınının evine götürüldüğü öğrenildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki binalar görmüştü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Fidan Gezgin de aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti. Ayda Gezgin, 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı.

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Çocuğun tedavisine, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde başlamıştı. Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan Ayda Gezgin'i aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etmişti.

 

 

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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