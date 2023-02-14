Enkazdan198 saat sonra kurtulmayı başardılar! Bakın 9 gün enkazda ne yemişler!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 198. saatinde enkazdan iki kişi daha sağ olarak kurtarıldı. Muhemmed Enes ve abisi Abdülbaki'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İki kardeş 9 gün boyunca başından geçenler bir bir anlattı.

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Enkazdan198 saat sonra kurtulmayı başardılar! Bakın 9 gün enkazda ne yemişler!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin 9.gününde tam 198 saat sonra enkaz altından vatandaşlarımız sağ olarak kurtulmaya devam ediyor. 9 gün sonra bir mucize daha gerçekleşti ve 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki abisi Abdülbaki Yeninar enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Kardeşinin vücut geliştirmek için aldığı protein ile idare ettiklerini belirten abi Abdülbaki Yeninar, “İçim rahattı. Kurtarılacağımı biliyordum." dedi.

Enkazdan198 saat sonra kurtulmayı başardılar! Bakın 9 gün enkazda ne yemişler!

198 SAAT SONRA SAĞ OLARAK KURTARILDILAR


Pınar Apartmanı’nda Muhammed Enes’in sesi duyulunca askerler, madenciler, AFAD görevlileri, yerli ve yabancı kurtarma ekipleri seferber oldu. Muhammed Enes ile birlikte enkaz altında kalan 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki ile konuştuklarını daha büyük ağabeyinden ilk günlerde ses aldığını söyledi. Enkazdan ilk önce Muhammed Enes ardından da ağabeyi Abdülbaki Yeninar enkazdan bilinci açık bir şekilde 198 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.112 ambulansıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan kardeşlerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Abi kardeşin kan değerleri, filmleri ve diğer tetkikleri incelendi.

Enkazdan198 saat sonra kurtulmayı başardılar! Bakın 9 gün enkazda ne yemişler!

ANNESİNİ ÇOK MERAK ETTİ

2 gün önce enkazdan çıkarılan annenin ayaklarında problem olduğu için Kayseri’deki hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Ağabeyi ile birkaç gün ağladıklarını, annesi ve ailesi hakkında konuştuklarını sonra da diğer günler ağabey kardeş nasıl günler geçirdiklerini konuştuklarını ifade eden Muhammed Enes, “Yanımızda erzak da vardı. Ancak protein tozu içtik. Bir asker ağabeyimiz var. Mehmet abi onun geleceğini de biliyordum. Askerler yanımıza gelince sesleri gelince ferahladık. Daha sonra önce beni sonra ağabeyimi çıkardılar” dedi.


İÇERİYE HAVA GELİYORDU


21 yaşındaki abi Abdülbaki Yeninar da, “Kardeşim vücut yapıyor, sporla ilgileniyor. Onun protein tozları vardı. Onu kullandık. İçim çok rahattı. Kurtarılacağımı biliyordum. Dua ettik enkaz altınayken. Orada içeriye hava geliyordu. Dışarıda oradaki kadar iyi nefes almadım. İçime çektikçe çekesim geliyordu. Oksijen problemi hiç yaşamadık” diye konuştu.

ÜMİTLERİ KESİLMİŞTİ

Muhammed Enes ve abisi Abdülbaki'nin aile büyükleri ümitlerini yitirdiklerini ve artık cesetlerini beklediklerini belirttiler.
İki kardeşin de sağlıklı bir şekilde enkazdan çıkarılması tüm Türkiye’yi sevindirdi.

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