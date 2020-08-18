Transferde şu ana kadar oldukça hareketli günleri geride bırakan Fenerbahçe, son olarak Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı kadrosuna kattı. Şu ana kadar transferlerinde bonservis bedeli ödemeyen sarı-lacivertliler, Enner Valencia transferinde de bonservis bedeli ödemeyecek. Taraftarların oldukça merak ettiği golcü oyuncunun kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Enner Valencia kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Sorularının cevapları...

ENNER VALENCİA KİMDİR?

4 Kasım 1989 doğumlu Ekvadorlu oyuncu, 30 yaşında. Kariyerinde oldukça büyük tecrübelere sahip olan Valencia, uzun yıllar Premier Lig'de görev yaptı. Santrfor bölgesinde görev yapan Enner Valencia, 1.77 boyunda ve sağ ayaklı.

Futbol kariyerine, ülkesi Ekvador'un takımlarından Caribe Junior'un altyapısında başlayan tecrübeli golcü, uzun yıllar Ekvador liginde forma giydikten sonra, 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıkan Valencia, bir sezonda Everton'da kiralık olarak forma giydi. 2017 yılında Tigres'e transfer olan golcü, 3 sezon Tigres'te forma giydi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol atma başarısını gösterdi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

TRT Spor'un haberine göre, Erol Bulut'un ısrarla istediği 30 yaşındaki golcü ile görüşmelerini sürdüren yönetim, oyuncu ile anlaştı. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.