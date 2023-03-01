Enock Ekongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enock Ekongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enock Ekongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enock Ekongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enock Ekongo 5 Mayıs 1994 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hollanda,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Enock Luc Ekongo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enock Ekongo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini izzosportmanagement yapmaktadır. Enock Ekongo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Enock Ekongo'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enock Ekongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enock Ekongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enock Ekongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enock Ekongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Roda JC U21

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

17 Ekim 2017 yılında Halesowen

1 Ekim 2018 yılında Chippenham

1 Temmuz 2019 yılında Hayes & Yeading

12 Kasım 2019 yılında Northwood FC

3 Ağustos 2020 yılında Cheshunt

Enock Ekongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enock Ekongo şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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