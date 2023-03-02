Enol Coto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enol Coto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enol Coto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enol Coto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enol Coto 23 Mart 2001 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Enol Coto Serrano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enol Coto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Enol Coto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Enol Coto'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enol Coto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enol Coto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enol Coto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enol Coto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Sporting B

5 Ağustos 2022 yılında Racing Ferrol

30 Haziran 2023 yılında Sporting B

Enol Coto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enol Coto şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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