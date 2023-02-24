Ensar İmamagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ensar İmamagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ensar İmamagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ensar İmamagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ensar İmamagic 15 Aralık 1996 tarihinde Emmerich şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ensar İmamagic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ensar İmamagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ensar İmamagic'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ensar İmamagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ensar İmamagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ensar İmamagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ensar İmamagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fortuna Zenica

1 Temmuz 2019 yılında NK Vitez

1 Ocak 2020 yılında Fort. Kirchfeld

1 Temmuz 2020 yılında FC Kirrlach

2 Şubat 2021 yılında SV 1910 Neuhof

3 Ağustos 2022 yılında Rudar Prijedor

Ensar İmamagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ensar İmamagic şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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