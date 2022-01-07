Entertip ne demek, TDK'ya göre Entertip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Entertip ne demek? Entertip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi entertip kelimesi. Peki entertip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre entertip nedir, entertip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENTERTİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Entertip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Entertip kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre entertip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi

