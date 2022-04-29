Entipüften ne demek, TDK'ya göre Entipüften kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Entipüften ne demek? Entipüften TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi entipüften kelimesi. Peki entipüften ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre entipüften nedir, entipüften kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENTİPÜFTEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Entipüften kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre entipüften kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değeri olmayan

- Derme çatma, uydurma



ENTİPÜFTEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Entipüften bir ödülün ne büyük prestiji ne de taşıdığı saygın isme bir katkısı olur.

