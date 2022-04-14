Entomolojist ne demek, TDK'ya göre Entomolojist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Entomolojist ne demek? Entomolojist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi entomolojist kelimesi. Peki entomolojist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre entomolojist nedir, entomolojist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENTOMOLOJİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Entomolojist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Entomolojist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre entomolojist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Böcek bilimci

