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Entrika ne demek, TDK'ya göre Entrika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Entrika kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Entrika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Entrika nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Entrika kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Entrika ne demek, TDK'ya göre Entrika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Entrika ne demek? Entrika TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi entrika kelimesi. Peki entrika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre entrika nedir, entrika kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ENTRİKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Entrika kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Entrika kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre entrika kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile, dek (II)

ENTRİKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Komşu çocuğuyla entrikaları, yarım temasları hiç olmamıştır.

ENTRİKA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- entrika çevirmek
- entrikaya kurban gitmek

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