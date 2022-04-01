Enver Aysever ile Ümit Özdağ arasında Suriyeli mülteci polemiği! Özdağ göndereceğini söyledi, Aysever karşı çıktı

TELE 1 TV'de Enver Aysever'in sunduğu Ayrıntılar programının bu haftaki konuğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Programda Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumu konuşuldu. Her fırsatta Suriyeli mültecileri Türkiye'den göndereceğini dile getiren Ümit Özdağ, Aysever'in "Nasıl göndereceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"SAVAŞ BİTTİĞİ ZAMAN GERİ DÖNÜŞ ESASTIR"

Türkiye'deki Suriyelilerin mülteci olmadıklarını dile getiren Ümit Özdağ, Suriyelilerin geçici sığınmacı olduklarını ifade etti. Türkiye'deki yasadan bahseden Özdağ," Geçici sığınmacı statüsü Suriye'deki iç savaş devam ettiği sürece geçerlidir. Bittiği zaman geri dönüş esastır. Çok net" ifadesini kullandı.

"BİZ YOLLARIZ, HUKUK İZİN VERİYOR"

Uluslararası hukuktan dolayı Suriyelilerin yollanamayacağının doğru olmadığını dile getiren Özdağ," Biz yollarız, uluslararası hukuk bize bu konuda izin veriyor." dedi.

"EĞER BAŞARAMAZSAK ÇOK GEÇ OLACAK"

Özdağ şunları söyledi:

"Eğer başaramazsak sizde eşinizle ve çocuklarınızla İstanbul sokaklarında güven içinde yürüyemediğiniz gün diyeceksiniz ki, Zafer Partisi Özdağ haklıymış. O zaman çok geç olacak. "

"BÖYLE DEVAM EDİN, BİZE OY KAZANDIRIYORSUNUZ"

Özdağ, Aysever'e," Bu program sırasında bile, biz sizin konuşmalarınız sayesinde oy kazandık. Böyle devam edin. Bize oy kazandırıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Siz, Türk halkına karşı düşmanca bir tavır alıyorsunuz. Türk halkının kaynaklarının sömürülmesini istiyorsunuz. 90 milyar dolar harcadık. Bunun hesabını sormuyorsunuz? " dedi.

"NEDEN BURAYA GERİLİMLE GELDİNİZ?"

Bunun üzerine Aysever," İzin verin, sakin olun. Neden buraya gerilimle geldiniz bilmiyorum. " diye konuştu.

Tekrar araya giren Özdağ," Buraya gerilimle gelmedim de siz bana karşıma çıkıp da uluslararası hukukla gönderemezsiniz deyince..." şeklinde cevap verdi.