Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesinde okuma-yazma bilmeyenlere eğitimci olacağı ve karşılığında 238 bin TL kazanacağı haberi gündeme düşünce kim olduğu internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Enver Aysever kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne? Tüm soruların cevabını sizler için haberimizde derledik.

ENVER AYSEVER KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olan Enver Aysever, Doğuş, Yeditepe ve Arel üniversitesinde ders vermiştir. Bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeliği yapan Aysever, evli ve bir çocuk babasıdır.

NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1972 İstanbul doğumlu Enver Aysever 49 yaşındadır. İstanbulludur.

MESLEĞİ NE?

Aysever Türk gazeteci, Yunus Radi Roman Ödüllü yazar ve televizyon sunucusudur. Meslek hayatı boyunca birçok çeşitli çalışmaya imza atmıştır. Tiyatro ve roman yazmış, çeşitli dallarda televizyon programı yazıp sunuculuğunu üstlenmiştir.

BirGün gazetesinde günlük, Boyun Eğme gazetesinde ise haftalık köşe yazıları yazmaktadır. Aynı zamanda Tele1'de Ayrıntılar adlı televizyon programını hazırlayıp sunmaktadır.

ÇALIŞMALARI

Aysever TV8'de “Lacivert” NTV Radyo'da “Kurşun Kalem” adlı edebiyat programını hazırlayıp sundu. TV8'de "Haber Aktif" programının içinde "Yazın Aktif" köşesinin devamlıkonuğu olarak yorum ve eleştiriler yaptı.

2007 yılından itibaren Sky Türk kanalında "Aykırı Sorular" başlıklı programı hazırlayıp sundu. Yine Sky Türk kanalında "Ayrıntılar" başlıklı tartışma programını hazırlayıp sundu. aralarında Aynı kanalda “Siyasal Analiz”, “Sokağın Sesi”, “Üç Soru İki Yorum”, “Zamana Karşı” adlı programları hazırladı, sundu ve yorumcu olarak görev aldı. Kanaltürk kanalında “Gündem Demokrasi”, “Ters Cephe”, “Pazar Politika” programlarında yorumculuk yaptı.

2011-12 sezonunda CNN Türk kanalında “Dört Bir Taraf” programında yorumcu olarak yerini aldı. Bir süre Cem Vakfı'na yakın olan Cem Tv kanalının yayın danışmanlığını yaptı. Bir dönem de Halk Tv'de program hazırlayıp sundu. 2020 yılı Eylül ayında bu kanaldaki görevi son buldu.