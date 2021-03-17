Enver Aysever sosyal medyadaki paylaşımı yüzünden gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever, sosyal medya hesabında paylaştığı bir karikatür sebebiyle açılan soruşturmayla ilgili olarak bu sabah saatlerinde karakolda ifade verdi. Ardından hakkında, Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SUÇU

Yazar Aysever'in avukatı Özge Demir suçlamanın aslı hakkında bilgilerinin olmadığını belirtti. Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Mart 2020 tarihinde Aysever’in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ilgili olarak “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasında bulunduğunu, bununla ilgili olarak ifadesinin alınması için yakalama kararı olduğu bilgisini aldıklarını açıkladı.

Soruşturma sebebiyle gittikleri karakolda ifade vermesinin ardından sağlık kontrollerinden geçerek Aysever'in gözaltına alındığını söyleyen avukat, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne ifade vermek üzere gittiklerini belirtti.

“BİR YERLERDEN DÜĞMEYE BASILIYOR”

İfadesi alındıktan sonra Aysever serbest bırakıldı. Cumhuriyet’in aktardığına göre Aysever, serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı ve, “Önce itibar suikastı yapıp daha sonra bir yerden düğmeye basılıyor. Bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ben bugün ifade vermeye gitmesem yarın sabah evimi basıp gözaltına alacaklardı” sözlerini kullandı.