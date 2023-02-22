Enyinnaya Kazie Godswill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enyinnaya Kazie Godswill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enyinnaya Kazie Godswill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Enyinnaya Kazie Godswill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Enyinnaya Kazie Godswill 12 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Enyinnaya Kazie Godswill Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enyinnaya Kazie Godswill, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Enyinnaya Kazie Godswill'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Enyinnaya Kazie Godswill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Enyinnaya Kazie Godswill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Enyinnaya Kazie Godswill şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Enyinnaya Kazie Godswill Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nigeria B takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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