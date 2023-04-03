Enzo Becerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Becerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Enzo Becerra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enzo Becerra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.