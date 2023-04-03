Enzo Becerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Becerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Becerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Enzo Becerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Enzo Becerra 27 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Bolivya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Eduardo Monteiro de Castro Becerra şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Enzo Becerra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Enzo Becerra'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 29 Mayıs 2027 tarihinde bitmektedir.
Enzo Becerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Enzo Becerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Enzo Becerra şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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