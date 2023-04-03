Enzo Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Dos Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Enzo Dos Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Enzo Dos Santos {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Enzo Dos Santos Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına - tarihinde katılmıştır. Enzo Dos Santos'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Enzo Dos Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Enzo Dos Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Enzo Dos Santos şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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