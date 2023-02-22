Enzo Gaggi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Gaggi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Gaggi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Gaggi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Gaggi 14 Ocak 1998 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Gaggi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Ignacio Dávola yapmaktadır. Enzo Gaggi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Gaggi'nin Volos NPS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Gaggi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Gaggi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Gaggi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Gaggi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Rafaela II

3 Ağustos 2019 yılında Central Norte

30 Haziran 2020 yılında Rafaela II

27 Ekim 2020 yılında Central Norte

14 Nisan 2021 yılında Def. Belgrano

3 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

1 Ocak 2023 yılında Volos NPS

Enzo Gaggi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Gaggi şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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