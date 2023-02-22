Enzo Gaggi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Gaggi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enzo Gaggi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enzo Gaggi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Enzo Gaggi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Gaggi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enzo Gaggi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Gaggi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Gaggi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Gaggi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Gaggi 14 Ocak 1998 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Gaggi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Ignacio Dávola yapmaktadır. Enzo Gaggi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Gaggi'nin Volos NPS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Gaggi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Gaggi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Enzo Gaggi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Gaggi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Rafaela II

3 Ağustos 2019 yılında Central Norte

30 Haziran 2020 yılında Rafaela II

27 Ekim 2020 yılında Central Norte

14 Nisan 2021 yılında Def. Belgrano

3 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

1 Ocak 2023 yılında Volos NPS

Enzo Gaggi kimdir

Enzo Gaggi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Gaggi şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Enzo Gaggi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Ruben Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brandon Kavanagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Kavanagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brandon Kavanagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Kavanagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Ashkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ashkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Ashkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ashkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi