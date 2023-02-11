Enzo Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Paredes 13 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enzo Gabriel Paredes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Paredes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enzo Paredes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Enzo Paredes'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enzo Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Enzo Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2020 yılında Gimnasia (J)

17 Şubat 2022 yılında CA Güemes

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia (J)

Enzo Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Paredes şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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