Enzo Siri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Siri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Siri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Siri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Siri 9 Mart 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Daniel Siri Cagno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Siri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Enzo Siri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Danubio FC futbol takımında oynamaktadır. Danubio FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Enzo Siri'nin Danubio FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Siri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Siri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Siri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Siri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Danubio FC

29 Ocak 2022 yılında Cerrito

31 Aralık 2022 yılında Danubio FC

Enzo Siri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Siri şuan Danubio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enzo Siri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malvín Alto, Danubio FC (-2019)

Uruguay U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

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