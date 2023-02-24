Eogen Sula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eogen Sula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eogen Sula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eogen Sula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eogen Sula 23 Haziran 2003 tarihinde Kukës şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eogen Sula Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eogen Sula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eogen Sula'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eogen Sula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eogen Sula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eogen Sula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eogen Sula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ekim 2016 yılında Akademia YL

31 Ağustos 2018 yılında Akademia e Fut.

9 Ocak 2021 yılında Footb. Rep. U19

7 Temmuz 2021 yılında FK Kukësi

Eogen Sula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eogen Sula şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eogen Sula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Akademia e Futbollit (2016-01/2021), Football Republic (01/2021-06/2021)

Arnavutluk U17 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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