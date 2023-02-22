Eoin Doyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eoin Doyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eoin Doyle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eoin Doyle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eoin Doyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eoin Doyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eoin Doyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eoin Doyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eoin Doyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eoin Doyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eoin Doyle 12 Mart 1988 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eoin Doyle Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eoin Doyle, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eoin Doyle'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Eoin Doyle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edoyle88/

Eoin Doyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eoin Doyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Eoin Doyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eoin Doyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Cherry Orchard FC

1 Ağustos 2002 yılında Crumlin United

1 Ocak 2008 yılında Shamrock Rovers

1 Temmuz 2009 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2012 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2013 yılında FC Chesterfield

2 Şubat 2015 yılında Cardiff

1 Eylül 2015 yılında Preston

31 Mayıs 2016 yılında Cardiff

1 Temmuz 2016 yılında Preston

31 Ocak 2017 yılında FC Portsmouth

31 Mayıs 2017 yılında Preston

31 Ağustos 2017 yılında Oldham Athletic

1 Ocak 2018 yılında Preston

31 Ocak 2018 yılında Oldham Athletic

31 Mayıs 2018 yılında Preston

1 Ağustos 2018 yılında Bradford

16 Ağustos 2019 yılında Swindon Town

8 Ocak 2020 yılında Bradford

30 Ocak 2020 yılında Swindon Town

10 Temmuz 2020 yılında Bolton

7 Ocak 2022 yılında St. Pat's

Eoin Doyle kimdir

Eoin Doyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eoin Doyle şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shelbourne FC (1998-2001),
FC Cherry Orchard (2001-2002),
Crumlin United (2002-2006)

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Eoin Doyle nereli

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