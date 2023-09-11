EOKA ne demek, anlamı nedir? EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, hangi devlete ait?

Kıbrıs'ta Türk halkının Rumlar tarafından yaşadığı zulmü anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümü ile yayınlandı. Dizide Kanlı Noel'e değinilirken EOKA terör örgütü ifadesi de yer aldı. Bunun ardından EOKA nedir, açılımı ne demek ve ne zaman kuruldu sorularının yanıtları merak konusu oldu.

EOKA NEREDE VE KİME KARŞI KURULDU?

Kıbrıs adasında kurulan EOKA, 1970 yılına kadar İngilizlere, komünistlere ve Kıbrıslı Türklere karşı eylemlerde (toplu mezar, insan katliamı gibi) bulunmuştu.

EOKA AÇILIMI NEDİR?

EOKA'nın açılımı Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos'tir. Anlamı ise Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü'dür.

EOKA TERÖR ÖRGÜTÜ NEREDE VE KİME KARŞI KURULDU, HANGİ DEVLETE AİT?

EOKA, Kıbrıs'ta Makarios öncülüğünde Türk halkını yok edip, adayı Yunanistan'a bağlamak için kurulmuş olan bir terör örgütüdür.

EOKA NE ZAMAN KURULDU, LİDERİ KİM?

7 Mart 1953'de Kıbrıs Başpiskoposu Makarios liderliğinde kurulmuştur.

EOKA'nın kurulmasına giden süreç şöyle ilerlemiştir;

Yunanistan, II. Dünya Savaşı'nın ardından Kıbrıs'ı egemenliği altından tutan İngiltere'den, adanın kendisine bağlanmasını talep etmiş ancak bu istek, İngiltere tarafından reddedilmiştir. Çünkü İngiltere, oldukça stratejik bir noktada bulunan ve Akdeniz'deki çıkarlarını büyük ölçüde ilgilendiren Kıbrıs'ı kolaylıkla bırakmak niyetinde değildir. Bu nedenle Rumlar, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için sadece uluslararası görüşmeleri değil, terör faaliyetlerinde bulunmayı da yeni bir yol olarak gördüler. Gerilla savaşında ustalaşmış eski bir subay olan Yeoryos Grivas, EOKA'nın yönetimini üzerine almıştır. Grivas, Yunanların Anadolu'yu işgali sırasında teğmen rütbesiyle görev almış, II. Dünya Savaşı'nda ise "X" adlı bir yeraltı örgütünü idare etmişti.

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