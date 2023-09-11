CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi hesabından yapılan CHP'nin 100. yıl videosunda Rum örgüt EOKA'nın fotoğrafını eleştiriler ve yoğun tepkiler art arda geldi.

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CHP'nin 100. yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar

CHP'de gün geçmiyor ki bir skandal olaya daha imza atılmasın..

Yanlış söylemleriyle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yeni olayla gündeme geldi.

CHP'nin 100'üncü yılını kutlamak isteyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

EOKA'lı militanların fotoğrafını kullandı

100'üncü yıl videosunda Türk askerlerini kullanmak isteyen Kılıçdaroğlu videodaki bir sahnede Kıbrıs Savaşı'ndaki Türk mücahitler diyerek kullanılan fotoğrafta, o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lıların fotoğrafını kullanıldı.

Paylaşımın ardından EOKA'nın 20 Aralık 1963 Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırda toplam 363 Kıbrıslı Türk'ün hayatını kaybettiği hatırlandı.

Öte yandan olaylarda başlangıçta 30 Türk Köyü saldırılara maruz kalırken toplamda ise 103 köye saldırılar düzenlendi.

Türk bayrağını ele geçirdikleri ana da yer verildi

Bahsi geçen fotoğrafta ise çetecilerin bir Türk istihkamını ve Türk bayrağını ele geçirdikten sonra poz verdikleri görüldü.

Fotoğrafın ise Kıbrıs Harekatı'nın başladığı 1974 yılında değil, Nisan 1964'te çekildiği öğrenildi.

CHP'nin 100 yıl kutlama mesajında skandal paylaşım, EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını yayınladılar

Vatandaşlar tepki gösterdi

Sosyal medyada EOKA'lıları olduğunu gören vatandaşlar ise paylaşıma büyük tepki gösterdi.

Bir diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun ise paylaştığı videoyu hala kaldırmadığı görüldü.

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