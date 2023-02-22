Epaminondas Pantelakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Epaminondas Pantelakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Epaminondas Pantelakis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Epaminondas Pantelakis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Epaminondas Pantelakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Epaminondas Pantelakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Epaminondas Pantelakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Epaminondas Pantelakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Epaminondas Pantelakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Epaminondas Pantelakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Epaminondas Pantelakis 10 Şubat 1995 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Επαμεινώνδας Παντελάκης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Epaminondas Pantelakis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Epaminondas Pantelakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 31 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Epaminondas Pantelakis'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Epaminondas Pantelakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Epaminondas Pantelakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Epaminondas Pantelakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Epaminondas Pantelakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında GS Ergotelis U20

1 Temmuz 2013 yılında Ergotelis

29 Ocak 2015 yılında Fostiras

30 Haziran 2015 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2015 yılında Olimpiakos

1 Eylül 2015 yılında PGS Kissamikos

30 Haziran 2016 yılında Olimpiakos

20 Temmuz 2016 yılında PGS Kissamikos

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

31 Temmuz 2017 yılında AOX Kissamikos

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

10 Ağustos 2018 yılında Panathinaikos

31 Ağustos 2019 yılında PAS Giannina

Epaminondas Pantelakis kimdir

Epaminondas Pantelakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Epaminondas Pantelakis şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Epaminondas Pantelakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 16 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Epaminondas Pantelakis nereli

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