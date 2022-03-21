Epey ne demek, TDK'ya göre Epey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epey ne demek? Epey TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epey kelimesi. Peki epey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epey nedir, epey kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EPEY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epey kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre epey kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli, epeyi, epeyce, epeyice



EPEY CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Epey yürüdü ve üç sokak daha değiştirdi.

