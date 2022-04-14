Epeyi ne demek, TDK'ya göre Epeyi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Epeyi ne demek? Epeyi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi epeyi kelimesi. Peki epeyi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre epeyi nedir, epeyi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EPEYİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Epeyi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre epeyi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Epey

