EPGİS nedir? EPGİS ne iş yapar, açılımı nedir?

EPGİS nedir? Sorusu son günlerde vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında yer alıyor. Benzin ve motorindeki zam haberlerini duyuran ve bu noktada vatandaşları bilgilendiren EPGİS, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile de tartışma içerisine girerek merak konusu haline geldi. Peki EPGİS ne iş yapar, açılımı nedir? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

EPGİS NEDİR?

EPGİS akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren istasyon sahiplerini bir çatı altında toplayan bir sendikadır. EPGİS 35 kişilik kurucular kurulunun imzasıyla kurulmuştur.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası olan kurum kısaca EPGİS olarak adlandırılıyor. Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı ya da indirimlerini de duyuran kurum hangi ürüne ne kadar zam ya da indirim geleceğini belirtiyor.

Genel Başkanı Fesih Aktaş, Genel Başkan Yardımcısı Çetin İzol, Genel Başkan Yardımcısı Aslı Çelik Yaman, Genel Başkan Yardımcısı Uğur Çolakoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Kılıççıoğlu şirketin yönetiminde yer alıyor.

EPGİS NE İŞ YAPAR, AÇILIMI NEDİR?

TABGİS ve PÜİS gibi akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bir işveren sendikası olan EPGİS, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) zam açıklamama kararının ardından akaryakıt ve LPG ile ilgili gerçekleştirilecek olan zamları açıklayacak sendikadır.

Yeni nesil enerji türlerinin yaygınlaşmaya başladığı son dönemlerde özellikle LPG, LNG vb. yakıt türlerinin yanı sıra farklı enerji türleri de bulunmakta. EPGİS, bu enerji türleriyle birlikte istasyonlardaki hidrojen ve elektrik dolumunun da yaygınlaştırılması için çalışmakta olan kurumlardan biridir.

EPGİS'in Açılımı: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası.