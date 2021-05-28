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Epic games bu haftaki ücretsiz oyunu ne? Epic Games Among Us ücretsiz nasıl indirilir? Among Us sistem gereksinimleri neler?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu açıklamasının ardından oyunseverler, internette Epic games bu haftaki ücretsiz oyunu ne? Epic Games Among Us ücretsiz nasıl indirilir? Among Us sistem gereksinimleri neler? soruları çokça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

Epic games bu haftaki ücretsiz oyunu ne? Epic Games Among Us ücretsiz nasıl indirilir? Among Us sistem gereksinimleri neler?

Epic games bu haftaki ücretsiz oyunu ne? Epic Games Among Us ücretsiz nasıl indirilir? Among Us sistem gereksinimleri neler? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de Epic Games bu haftaki yayınladığı ücretsiz oyunla ilgili tüm bilgilere haberimizde derledik.

EPİC GAMES BU HAFTAKİ ÜCRETSİZ OYUNU NE? 

Çevrimiçi oyun platformları arasına büyük bir hızla giren ve aynı hızla da yükselmeye devam eden Epic Games Store, bu haftaki ücretsiz oyununu kullanıcıların beğenisine sundu. Birbirinden güzel oyunları her hafta kullanıcılarıyla buluşturan Epic Games'in bu haftaki oyunu Among Us oldu.

Epic games bu haftaki ücretsiz oyunu ne? Epic Games Among Us ücretsiz nasıl indirilir? Among Us sistem gereksinimleri neler?

EPİC GAMES AMONG US ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

Geçtiğimiz hafta verdiği NBA 2K21'in ardından Epic Games bu hafta da Among Us hediye edecek. Oyunseverlerin oyunu 3 Haziran 17.59'a kadar hesaplara ekleyebileceğini açıklayan Epic Games, oyunu yükleyebilmek için gerekli linki de kullanıcılarla paylaştı.

EPİC GAMES AMONG US OYUNUNU ÜCRETSİZ OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Epic games bu haftaki ücretsiz oyunu ne? Epic Games Among Us ücretsiz nasıl indirilir? Among Us sistem gereksinimleri neler?

AMONG US SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? 

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+
  • İşlemci: SSE2 komut seti desteği
  • Bellek: 1 GB RAM
  • Depolama: 250 MB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 10

Önerilen Sistem Gereksinimleri: 

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+
  • İşlemci: SSE2 komut seti desteği
  • Bellek: 1 GB RAM
  • Depolama: 250 MB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 10
Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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