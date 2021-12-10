Epic Games gizemli oyunlar hangileri? Epic Games Mystery Game ücretsiz verilecek 15 oyun!
Epic Games'in 16-30 Aralık tarihleri arasında her gün bir oyun olmak üzere toplam 15 oyunu bedava vereceği açıklandı. Peki, Epic Games gizemli oyunlar hangileri? İşte Epic Games Mystery Game ücretsiz verilecek 15 oyun!
Epic Games dünyanın en büyük oyun marketleri arasında yer alıyor. Her indirim döneminde muhteşem indirim kampanyalarına imza atıyor. Firmayla ilgili olarak ortaya atılan iddia da oyun severleri coşturacak türden. Epic Games'in 16 Aralık 2021'den 30 Aralık 2021 tarihine kadar 15 adet oyunu ücretsiz bir şekilde vereceği ifade edildi. Oyun meraklıların sorusu ise; Epic Games gizemli oyunlar hangileri? İşte Epic Games Mystery Game ücretsiz verilecek 15 oyun!
EPIC GAMES GİZEMLİ OYUNLAR HANGİLERİ?
Haber içerik olarak oyun severleri çok mutlu edecek türden. Her gün bir oyun olmak üzere toplamda 15 oyuna sahip olmak kaçırılmayacak bir fırsat. Ancak bu sevinç yerini biraz buruk olacak çünkü şu anda verilecek oyunlardan sadece ilkinin ismi biliniyor.
Konuyla ilgili olarak resmi açıklama henüz gelmedi. Ama daha önce de sızıntıları bildiren Dealabs'den Billbill-kun isimli kullanıcı bu bilgileri verdi. Epic Games ilk olarak Shenmue III oyununu verecek.
Verdiği diğer bir bilgi de Epic Games Store'un 6 Ocak 2022'ye kadar sürecek bir yıl sonu indirimi de başlatacağı oldu.
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OYUNLARIN VERİLECEĞİ TARİHLER
16 Aralık'tan başlayarak her gün bir oyun Epic Games üyelerine ücretsiz olarak verilecek. Oyunların verileceği tarih ve saat aralığı şu şekilde:
16 Aralık 2021 saat 17:00 ile 17 Aralık 2021 16:59 arasında
17 Aralık 2021 saat 17:00 ile 18 Aralık 2021 16:59 arasında
18 Aralık 2021 saat 17:00 ile 19 Aralık 2021 16:59 arasında
19 Aralık 2021 saat 17:00 ile 20 Aralık 2021 16:59 arasında
20 Aralık 2021 saat 17:00'ile 21 Aralık 2021 16:59 arasında
21 Aralık 2021 saat 17:00 ile 22 Aralık 2021 16:59 arasında
22 Aralık 2021 saat 17:00 ile 23 Aralık 2021 16:59 arasında
23 Aralık 2021 saat 17:00 ile 24 Aralık 2021 16:59 arasında
24 Aralık 2021 saat 17:00 ile 25 Aralık 2021 16:59 arasında
25 Aralık 2021 saat 17:00 ile 26 Aralık 2021 16:59 arasında
26 Aralık 2021 saat 17:00 ile 27 Aralık 2021 16:59 arasında
27 Aralık 2021 saat 17:00 ile 28 Aralık 2021 16:59 arasında
28 Aralık 2021 saat 17:00 ile 29 Aralık 2021 16:59 arasında
29 Aralık 2021 saat 17:00 ile 30 Aralık 2021 16:59 arasında
30 Aralık 2021 saat 17:00 ile 06 Ocak 2022 16:59 arasında