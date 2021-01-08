Epic Games haftanın ücretsiz oyununu açıkladı! İşte oyunun detayları

Uzay ilgi alanınız ise gelecek haftanın oyunu tam da sizin için seçilmiş! Her hafta bedava oyun dağıtan Epic Games, önümüzdeki hafta için seçtiği yeni oyunu açıkladı. Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, Alt Shift stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, Humble Games tarafından 2019 yılında ilk kez karşımıza çıkmıştı. İşte yeni ücretsiz oyun hakkındaki merak edilen detaylar...

EPİC GAMES'TEN YENİ OYUN GELDİ!

Her hafta yaptığı oyun seçkisi ve ücretsiz paylaşması ile oyun severleri mutlu eden Epic Games, haftanın yeni oyununu duyurdu. Star Wars Battlefront II'yi 14 Ocak tarihinde Türkiye saatiyle 19:00’da Epic Games hesabınıza girip oyunu ücretsiz indirebilirsiniz. Oyunun bugün için 270 TL fiyat değerindedir.

STAR WARS BATTLEFRONT II OYUNUNU HAKKINDA

Star Wars serisine ilgi duyan herkesin denemek isteyeceği bir uzay oyunudur. Capital Supremacy’nin çok oyunculu versiyonu ile blaster, ışın kılıcı ve güç hakkındaki ustalığınızı geliştireceksiniz. Instant Action’da yapay zeka düşmanlarla savaşırken Co-Op görevleriyle veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz.

İkon olarak oluşturulmuş gezegenlerde ve üç Yıldız Savaşları dönemindeki karakterlerle büyük çatışmalarda bulunurken, ek olarak 17 Aralık’ta başlayan Star Wars: The Skywalker’ın esinlendiği güçlendirmeler sayesinde yeni savaş alanında oyuna katılabilme fırsatı da sunuyor.

BU HAFTANIN ÜCRETSİZ OYUNU: CRYING SUNS

İçinde bulunduğumuz haftanın ücretsiz olarak oyun severlere sunulan oyun ise Crying Suns olarak seçildi.

Crying Suns konusu ise gizemli bir şekilde çöken bir imparatorluğu araştıran bir uzay filosu komutanı olarak oynayacağınız taktiksel bir rogue-lite oyunudur.