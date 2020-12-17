Dijital oyun mağazaları arasında son yıllarda gittikçe popülerliğini arttıran Epic Games Store, dev bir kampanyaya imza atarak Ocak ayına kadar olan 15 günlük sürede bedava oyunları kullanıcılarına sunacak. Kış indirimlerinin de başlayacak olmasıyla birlikte oyunseverler indirimlerin başlayacağı saati iple çekiyor. Peki, Epic Games kış indirimleri ne zaman ve saat kaçta başlıyor? Epic Games bedava verilecek oyunlar hangileri? İşte detaylar...

EPIC GAMES KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Epic Games Store'da büyük kış indirimleri, bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak. Bu indirimlerle birlikte 15 gün boyunca her gün bedava bir oyunda kullanıcılara sunulacak. İndirimlerin Ocak ayına kadar sürmesi bekleniyor. 15 gün boyunca bedava dağıtılacak oyunların isimleri ise belli değil. Oyunlar, her akşam saat 19.00'dan bir sonraki gün saat 19.00'a kadar kütüphanelere eklenebilecek.

EPIC GAMES TARİHİ

Epic Games Store, Microsoft Windows ve macOS platformlarına yönelik Epic Games tarafından işletilen dijital video oyunu mağazası. Aralık 2018'de internet sitesi ve oyunları yükleyip oynayabilmek için zorunlu olan istemci olmak üzere iki ayağıyla birlikte piyasaya sürüldü.

Epic Games, Windows ve macOS platformlarında yer alan Fortnite'ın başarısından sonra dağıtım pazarına giriş yaptı. Epic Games'in kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Tim Sweeney, Valve tarafından yönetilen baskın oyun mağazası Steam'in oyun satışlarından %30 oranında gelir kesintisi yapmasını yüksek bulmaları üzerine böyle bir mağaza açmayı akıllarına koyduklarını açıklamıştır. Epic Games Store, oyun satışlarından %12 kesinti yapıyor olup kendi oyun motorları Unreal Engine kullanılarak yapılan oyunlarda bu oran %7'ye düşmektedir.