2021 İstanbul Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610325Trakya'da hava sıcaklığı düştü: Sağanak yağış etkisini artırıyor!2021 İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1056111112021 İstanbul Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1056113412021 İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1056115262021 İstanbul Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1056115352021 İstanbul Üniversitesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105611623Sedat Peker'in eşi Özge Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?2021 İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105690476Son dakika| Bakan Kasapoğlu duyurdu: 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de yapılacak
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Epic Games NBA 2K21 ücretsiz nasıl alınır, yüklenir, indirilir ?

Epic Games NBA 2K21 ücretsiz nasıl alınır, yüklenir, indirilir ?

Popüler oyunları ücretsiz olarak kullanıcıları sunan Epic Games, bu kez çok satan NBA 2K serisinin son çıkan oyunu NBA 2K21'i ücretsiz olarak kullanıcılarının beğenisine sundu. Bunun üzerineEpic Games NBA 2K21 ücretsiz nasıl alınır, yüklenir, indirilir ? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Epic Games NBA 2K21 ücretsiz nasıl alınır, yüklenir, indirilir ?

4 Eylül 2020 tarihinde oyunseverlerin beğenisine sunulan dünyaca ünlü çok satan NBA 2K21 oyunu yüksek fiyatı ile dikkat çekiyor ve kullanıcılar almakta zorlanıyordu. Ancak bu kez oyunseverleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Popüler oyunları çoğu kez ücretsiz olarak kullanıcılarının beğenisine sunan Epic Games, bu kez de  NBA 2K21 oyununu ücretsiz olarak yüklenebileceğini duyurdu. 

Epic Games NBA 2K21 ücretsiz nasıl alınır, yüklenir?

EPİC GAMES NBA 2K21 ÜCRETSİZ NASIL ALINIR, YÜKLENİR, İNDİRİLİR ?

Epic Games'in sitesine girdikten sonra Haberler kısmından NBA 2K21 haberine tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda Yükle kısmına tıklayın. İstenen bilgileri girdikten sonra oyuncu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

NBA 2K21 indirmek için tıklayınız.

NBA 2K21 sadece Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlara indirilebilecek. Bunun yanında bilgisayarınız teknik özelliklerinin istenen minimum özelliklerin üzerinde olması iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamınızı sağlayacaktır.

Epic Games NBA 2K21 ücretsiz nasıl alınır, yüklenir?

NBA 2K21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i3-2100 @ 3.10 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz or better

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Directx 9.0x

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz or better
Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB / ATI® Radeon™ R9 270 2GB or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Directx 9.0c


 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT