The Game Awards etkinliği ile 2021 yılının en iyi oyunları seçildi. Birbirinden güzel oyunlar ödüllerine kavuştular. Dünyaca ünlü oyun mağazası Epic Games de bu oyunlardan kullanıcılarını mahrum etmek istemedi ve büyük indirimler yaparak oyun severlere sundu. Bu bağlamda, Epic Games The Game Awards indirimleri başladı mı, ne kadar indirim var? İşte 2021 Epic Games The Game Awards indirimleri...

EPIC GAMES THE GAME AWARDS İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

The Game Awards video oyun dünyasında en önemli etkinlikler arasında yer alıyor. The Game Awards 2021 etkinliği ise geçtiğimiz saatlerde yapıldı. Bu önemli etkinlik oyun satışı yapan markaların da indirim kampanyalarını beraberinde getirdi. Epic Games, The Game Awards 2021'e özel olarak bir kampanya düzenlendi. Dolar fiyatlarının oldukça yükseldiği bu dönemlerde yapılan kampanyalar oyun severler için can simidi niteliğinde.

Epic Games The Game Awards 2021 kampanyasında, sadece etkinlik kazananları indirime girmedi. Ödüle aday olanlar ve daha önceki yıllarda bu ödülü kazanmış olan oyunlar da indirime dahil edildi.

Epic Games'in düzenlediği kısa süreli indirim 11 Aralık tarihinde sona erecek.