Epic Games'ten dev kampanya! Football Manager 2020 ve Watch Dogs 2 ücretsiz oldu!

Kendi oyun mağazasını açtığı günden itibaren oldukça iyi fırsatlar sunan Epic Games, her hafta en az 2 oyunu kalıcı olarak oyunculara bedavaya sunuyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları ise oldukça popüler olan iki oyun. Football Manager ve Watch Dogs 2 oyunlarını ücretsiz hale getiren Epic Games, oyuncuların 1 hafta boyunca bu oyunları kütüphanelerine ekleyebileceğini belirtti.

Bu iki oyun haricinde 1 oyun daha ücretsiz olarak oyunculara veriliyor. Toplam değeri 501 lira olan bu üç oyun, kısa bir süre daha ücretsiz kalmaya devam edecek.

FOOTBALL MANAGER 2020 (FM 2020)

Fiyatı 219 TL olan FM 2020, Epic Games Store'da tamamen ücretsiz oldu. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan FM serisinin en yeni oyunu olan FM 2020, 17 Eylül'den itibaren 1 hafta ücretsiz indirilebilecek.

FOOTBALL MANAGER 2020 (FM 2020) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi

Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/Nisan 2018 veya sonrası) – 64 bit

İşlemci: Intel Pentium 4 (64 bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 – 2,2 GHz+

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256 MB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB

WATCH DOGS 2

Toplam boyutu 27GB ve fiyatı 269 lira aolan Watch Dogs 2, Epic Games Store'da ücretsiz olan bir başka oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda, masum halkı suçlulardan kurtarmak için çeşitli görevler gerçekleştiriyoruz.

WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 2400s 2,5 GHz, AMD FX 6120 3,5 GHz veya daha iyi

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM veya AMD Radeon HD 7870, 2 GB VRAM veya daha iyisi

Depolama: 27 GB kullanılabilir alan

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