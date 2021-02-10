Epic Games'ten İlkbahar Vitrini ve İndirimleri, 11 Şubat'ta başlıyor!

Dijital oyun mağazacılığında yeni bir dönemi başlatan Epic Games Store, kullancılara sunduğu ücretsiz oyunlar ve büyük indirimlerle, Steam'e rakip olmayı başardı. İki firma arasındaki rekabet ise oyuncuların yararına ilerliyor.

Epic Games Store'da, İlkbahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte, 'İlkbahar Vitrini ve İndirim' adında yeni bir indirim dönemi başlıyor. 11 Şubat'ta oyunculara sunulacak olan indirimlerde, son dönemde çıkan ve en sevilen oyunlarda yüksek indirimler olacak.

11 Şubat'taki Vitrin İndirimi'nin yanı sıra, bu tarihte Twitch üzerinden canlı yayında olacak olan Epic Games, yeni oyunlardan fragmanlar ve oynanış görüntülerini oyunseverlere sunacak.

İNDİRİME GİRECEK OYUNLAR